O candidato a governador de Goiás Ronaldo Caiado (DEM) lidera, com 36%, pesquisa eleitoral do Ibope divulgada nesta sexta-feira, 17, pela TV Anhanguera, afiliada local da Rede Globo, e G1. Os candidatos Daniel Vilela (MDB) e Zé Eliton (PSDB) estão empatados em segundo lugar, com 10%.

Kátia Mara (PT) aparece com 5%. Alda Lúcia (PCO), Marcelo Lira (PCB) e Weslei Garcia (PSOL) têm 3% cada. Os votos em branco e nulos somam 21%. Não sabem 11% dos eleitores entrevistados.

É o primeiro levantamento do Ibope realizado depois da oficialização das candidaturas na Justiça Eleitoral. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 812 eleitores de todas as regiões do Estado entre 14 e 16 de agosto. O levantamento tem os registros GO-007412/2018 (TRE) e BR-05595/2018 (TSE).

O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.