Caso tenha o registro de candidatura deferido e concorra à Presidência da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 23% das intenções de voto e aparece numericamente à frente no Estado de São Paulo, de acordo com pesquisa Ibope divulgada na noite desta sexta-feira, 3. Considerando-se a margem de erro, de três pontos porcentuais, o petista está tecnicamente empatado com o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ), que tem 18%.

Lula, que está preso em Curitiba desde 7 de abril, mantém o mesmo índice de pesquisa divulgada em 29 de junho. No levantamento de maio, o ex-presidente tinha 24%. Bolsonaro pontuava, respectivamente, 19% e 17%. O estudo foi feito entre 29 de julho e 1º de agosto.

Neste cenário da pesquisa divulgada nesta noite, Bolsonaro aparece numericamente empatado na segunda colocação com o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), que tem 15%. Nos levantamentos anteriores, o tucano somava 13%.

Marina Silva (Rede) aparece em quarto lugar no Estado de São Paulo, com 8% das intenções de voto. Ciro Gomes (PDT) tem 4% e Alvaro Dias (Podemos), 3%. Somaram 1% Henrique Meirelles (MDB), João Amoêdo (Novo), Levy Fidelix (PRTB), Manuela D'Ávila (PCdoB) e Vera Lúcia (PSTU). José Maria Eymael, Guilherme Boulos, João Goulart Filho e Paulo Rabello de Castro não pontuaram.

Brancos e nulos são 18% das intenções de voto e 6% dos eleitores ouvidos não souberam ou não responderam.

Rejeição

O ex-presidente Lula também lidera a rejeição entre os eleitores paulistas. O petista é rejeitado por 44% dos entrevistados. Em seguida, aparece Bolsonaro (30%), Alckmin (27%), Ciro (24%), Haddad (20%), Marina (19%), Fidelix (16%), Meirelles (12%), Eymael (11%), Boulos (10%), Dias (9%), Manuela (9%), Vera (9%), Goulart (8%), Rabello (8%) e Amoêdo (7%). Não souberam ou não responderam somaram 10% e 2% dos eleitores ouvidos poderiam votar em todos os candidatos. Nesta pergunta, mais de uma resposta foi admitida.

Foram ouvidos 1.008 eleitores. O nível de confiança utilizado é de 95%. A pesquisa foi contratada por Companhia Rio Bonito Comunicações e divulgada pela Band. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo Nº SP-02337/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral sob protocolo Nº BR-09683/2018.