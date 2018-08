O vereador Eduardo Suplicy (PT) aparece numericamente em primeiro lugar na disputa pelo Senado em São Paulo, com 32% das intenções de voto, segundo pesquisa Ibope divulgada na noite desta sexta-feira (3). Considerando-se a margem de erro, de três pontos porcentuais, ele está tecnicamente empatado com Marta Suplicy. Porém, a ex-prefeita paulistana anunciou nesta sexta-feira, 3, que não será candidata nestas eleições e pediu a desfiliação do MDB.

Em terceiro lugar, aparecem empatados tecnicamente o vereador paulistano Mario Covas Neto (Podemos), com 17%, e o deputado federal Major Olímpio (PSL), com 12%.

Em seguida, Ricardo Tripoli (PSDB) soma 6%. Educador Daniel Cara (PSoL) tem 4%, mesmo índice da deputada federal Mara Gabrilli (PSDB).

Somam 2% das intenções de voto Diogo da Luz (Novo), Jair Andreoni (PRTB), Jilmar Tatto (PT) e Silvia Ferraro (PSOL).

Neste ano, serão eleitos dois senadores. Porém, 16% dos eleitores ouvidos citaram apenas um candidato.

Assim, votos brancos e nulos somaram 50%. Não souberam ou não responderam, 24%.

O Ibope entrevistou 1.008 eleitores entre 29 de julho e 1º de agosto. O nível de confiança utilizado é de 95%. A pesquisa foi contratada por Companhia Rio Bonito Comunicações e divulgada pela Band.

O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo Nº SP-02337/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral sob protocolo Nº BR-09683/2018.