O Ibope está em campo desde a última quarta-feira, 12, para avaliar o cenário eleitoral para a Presidência da República. O levantamento, feito a pedido da Rede Globo e do Jornal O Estado de São Paulo, tem previsão de divulgação para a próxima terça-feira, dia 18.

Na última pesquisa do instituto, o candidato Jair Bolsonaro (PSL) manteve a primeira posição isolada, com 26% das intenções de voto. Em segundo lugar, emboladas, estavam as candidaturas de Ciro Gomes (PDT), com 11%, Marina Silva (Rede) e Geraldo Alckmin (PSDB), com 9%, e Fernando Haddad (PT), com 8%.

O Ibope entrevistará 2.506 pessoas entre os dias 12 e 18. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-09678/2018.