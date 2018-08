O candidato Valadares Filho (PSB) lidera a corrida eleitoral para o governo do Estado de Sergipe, segundo uma pesquisa do Ibope divulgada na noite desta sexta-feira pela TV Globo e G1.

De acordo com o levantamento, o pessebista tem 23% das preferências. Eduardo Amorim (PSDB), o segundo colocado, tem 17% e o atual governador, Belivaldo Chagas (PSD), 12%.

Completam a lista Dr. Emerson (Rede), com 5% das intenções de voto, Mendonça Prado (DEM), com 3% e João Tarantella (PSL), Márcio Souza (PSOL) e Milton Andrade, todos com 1%. Gilvani Santos, do PSTU, não pontuou. Votos em branco e nulos perfizeram 28%, enquanto indecisos somaram 9%.

A pesquisa foi tem três pontos porcentuais de margem de erro para baixo e para cima e 95% de intervalo de confiança. Ela foi feita entre 14 e 16 de agosto e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06887/2018.