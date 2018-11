BRASÍLIA (Reuters) - O economista Roberto Castello Branco, indicado para o cargo de presidente da Petrobras , disse nesta quinta-feira que ainda não há uma decisão sobre uma mudança de regime de exploração do pré-sal e afirmou que o assunto ainda está em estudo na equipe de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro.

A declaração, feita a jornalistas em Brasília, acontece pouco depois de uma fonte de alto escalão da área econômica da transição afirmar que o regime do pré-sal seria modificado e que havia dentro da equipe uma clara preferência pelo regime de concessão no lugar do de partilha.

(Reportagem de Mateus Maia)