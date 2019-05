A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP), que inicialmente havia criticado as manifestações pró-governo Jair Bolsonaro deste domingo, 26, acabou elogiando os atos em uma série de postagens nas redes sociais hoje e ainda defendeu a aprovação da reforma da Previdência. "Acompanhando aqui as manifestações, as pessoas estão de parabéns, até agora, todas as pautas são democráticas. Ao pedir a reforma da Previdência de Guedes e o pacote de Moro, nosso povo mostra maturidade", escreveu no Twitter.

A deputada ressaltou em uma postagem que é "muito importante constatar que uma pauta considerada impopular (a reforma da Previdência) passou a ser pedida pelo povo". Essa mudança de visão, avalia Janaina, "prova que as pessoas perceberam" que as medidas que mudam as aposentadorias são a "reforma social mais efetiva que realizaremos".

"Matematicamente, é impossível manter os altos pagamentos, por décadas, aos aposentados nas elevadas carreiras públicas", escreveu a deputada. "A verdade é uma só, a reforma da Previdência protege os mais vulneráveis e não o contrário, como se busca fazer crer."

Ao longo da semana, Janaina se posicionou contra as manifestações por discordar de algumas das pautas que poderiam fazer parte dos protestos, entre elas, a defesa do fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Hoje, nas postagens, a advogada disse que a imprensa "está deixando bem claro que pedidos autoritários são muito isolados". "Eventuais desvios das pessoas que integram as instituições não podem diminuir a importância das próprias instituições. Vou sempre insistir nisso!", postou em sua conta no Twitter.