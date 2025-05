Janja irrita até primeira dama da China ao falar de TikTok

Apesar do saldo positiva da visita do presidente Luiz Inácio da Silva à China, a primeira-dama Janja teria protagonizado um situação embaraçosa. Mesmo sem ter uma fala programa em um evento, a brasileira pediu a palavra para criticar o Tik Tok, acusando a rede social chinesa de privilegiar a política de direita. A resposta não foi a esperada.

Segundo o G1, em texto publicado nesta terça-feira, 13, o presidente chinês Xi Jinping teria respondido de forma diplomática, dizendo que o Brasil tem legitimidade para regular ou banir a plataforma.

O assunto foi tido como inapropriado e incomodou até a primeira-dama da China, Peng Liyuan. A chinesa também teria se incomodado com o comportamento de Janja.

O Tik Tok é chinês?

Apesar de ter sede nos EUA e em Singapura, o TikTok pertence à gigante chinesa ByteDance, o que alimenta discussões sobre sua real nacionalidade. Oficialmente, o aplicativo é gerido pela TikTok LLC, registrada em Delaware (EUA), mas faz parte de uma complexa estrutura corporativa com raízes em Pequim.

Enquanto o TikTok nunca esteve disponível na China continental, seu “irmão” Douyin, com funcionamento similar, é um sucesso no país desde antes do lançamento global. O algoritmo de ambos é praticamente o mesmo.

Durante audiências nos EUA, o CEO do TikTok, Shou Chew, evitou afirmar se o app é chinês, ressaltando apenas que a ByteDance é uma empresa privada com investidores globais. Ainda assim, a ByteDance foi fundada em Pequim e segue com sede na capital chinesa, o que para muitos reforça sua ligação com o governo local.

A discussão se intensificou após restrições em países como Índia e pressões do governo dos EUA, que questionam a segurança de dados dos usuários.