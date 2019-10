Em um tuíte, a deputada e ex-líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), se despediu do cargo que ocupava. "Deixo a liderança no Congresso com dever cumprido", escreveu a deputada. Hasselmann diz não se importar com o que considerou "ingratidão", disse ter "couro duro" e que irá seguir "apoiando o Brasil".

Hasselmann foi destituída da função de líder do governo no Congresso após disputa entre alas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro e o grupo que se mantém fiel ao presidente da sigla, o deputado Luciano Bivar (PE). Deverá assumir a função o senador Eduardo Gomes (MDB-TO).

Na íntegra, o tuíte lê: "Deixo a liderança no Congresso com dever cumprido. Articulei Reforma da Previdência em todo país, aprovei o PLN que deu ao PR @jairbolsonaro R$248 BI e o salvou de um impeachment, contive inúmeras crises. Não me importo com a ingratidão. Meu couro é duro. Sigo apoiando o Brasil!".