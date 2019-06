A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) afirmou ter o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PSL) para disputar a Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Embora ainda não admita oficialmente sua candidatura, a parlamentar disse que o presidente “parece estar bastante simpático à ideia”. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) é um dos principais padrinhos da deputada para a disputa. O atual presidente da sigla no Estado, o deputado Eduardo Bolsonaro (SP) trabalha pela candidatura do apresentador José Luiz Datena. / Agências