A nova fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, que prendeu nesta terça-feira (13) um ex-secretário de Administração Penitenciária do Estado e um delegado da Polícia Civil por desvios de recursos no sistema prisional, descobriu operações envolvendo bitcoin para lavagem de dinheiro.

As autoridades identificaram pagamentos que totalizam R$ 300 mil por meio de transações com bitcoin no exterior, o que poderia ser um “teste” em busca de novas formas de burlar as fiscalizações, de acordo com o superintendente-adjunto da 7ª Região Fiscal da Receita, Luiz Henrique Casemiro.

“Pela primeira vez aparecem operações envolvendo bitcoin. Isso é uma novidade, mostra que as pessoas estão tentando sofisticar de alguma forma, talvez voar abaixo do radar da Receita Federal e do Banco Central", disse Luiz Casemiro. /Reuters