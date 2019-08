O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou ontem que a Casa irá votar a Medida Provisória da Liberdade Econômica nesta quarta-feira e a proposta referente à cessão onerosa na semana que vem.

Editada para facilitar a abertura de empresas, a medida provisória (MP 881/2019) também traz mudanças na legislação trabalhista, introduz a carteira de trabalho digital e acaba com o e-Social.

Falando após longa reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, Alcolumbre destacou que há por parte do governo minuta do novo pacto federativo “que vai conciliar com teses construídas pelos senadores’.

Dentro do pacto federativo, serão quatro ou cinco emendas constitucionais, disse Alcolumbre. Nesse grupo, entra a medida da cessão onerosa./Agências