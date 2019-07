(Reuters) - O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), afirmou nesta quinta-feira, logo após a aprovação do texto-base da reforma da Previdência pela comissão especial, que em nenhum momento o Executivo considerou já ter os 308 votos mínimos para passar a proposta também no plenário da Casa, mas destacou que o resultado foi expressivo e que espera que o apoio recebido à matéria no colegiado se reflita também no plenário.

Vitor Hugo destacou que mais de 20 partidos votaram com o governo na reforma e que a proporção dos votos na comissão --36 a favor e 13 contra-- é superior aos três quintos de votos que se precisa obter para que o texto seja aprovado no plenário.

O líder negou que o governo tenha sido derrotado com o não atendimento de uma proposta de incluir regras mais benéficas para a aposentadoria de policiais, que o presidente Jair Bolsonaro se empenhou pessoalmente.

Segundo Vitor Hugo, foi fechado um acordo com os partidos do chamado centro para fazer com que a reforma avançasse sem a inclusão dessas mudanças em favor das forças policiais.

O líder disse que esse acerto inclui também a rejeição de emendas sobre o assunto na comissão. Contudo, ele disse que haverá uma nova rodada de diálogo a respeito do tema antes da votação do plenário.

(Reportagem de Ricardo Brito e Maria Carolina Marcello)