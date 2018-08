Candidato mais rejeitado nesta eleição com 39%, segundo pesquisa Datafolha desta semana, Jair Bolsonaro (PSL) precisará mostrar jogo de cintura se quiser chegar ao segundo turno da disputa. Seu desafio será mostrar ao eleitor que é preparado e sair da “bolha” que o cultua nas redes sociais.

A coerência com o que sempre pregou e o eleitorado fiel são dois aspectos que podem ajudar o candidato a se sustentar neste primeiro turno e conseguir passar para o segundo turno sem grandes dificuldades. Ainda assim, conforme mostraram as últimas pesquisas de intenção de votos e especialistas consultados, o voto útil contra o capitão da reserva poderá constituir fator irreversível na campanha presidencial.

Nos cenários de embate no segundo turno, Bolsonaro só não perde para Fernando Haddad (PT), caso este acabe virando o cabeça da chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Marina Silva (Rede), Geraldo Alckmin (PSDB) e Ciro Gomes (PDT), todos derrotam Bolsonaro.

“Ele vai precisar ser coerente com o que representa. Além disso, dois alicerces contam em favor dele: o antipetismo e o inimigo único que é a esquerda. São coisas que ele já demonstrou combater a vida inteira e reiterou até agora. Para dobrar essa rejeição e vencer, Bolsonaro vai ter que estimular os eleitores que estão indecisos”, disse o consultor de marketing e professor da ESPM, Gabriel Rossi.

O especialista lembra que a alta rejeição tende a afastar ainda mais o eleitor indeciso. Passar da primeira fase com pouco mais de 20% é algo que os números das pesquisas já mostraram que não será dificuldade para o candidato.

Converter os quase 40% de antipatia e ainda atrair indecisos vai depender do “poder de arrasto” da campanha, mobilizando militantes e apostando no boca-a-boca com os eleitores sem voto definido. Na disputa de 2014, entre a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB), os dois entraram na reta final com 43% e 34% de rejeição, respectivamente. Ainda assim, Dilma acabou eleita presidente.

“Na reta final existe uma coisa chamada ‘poder de arrasto’. O militante nas ruas, no bate-papo, na internet, consegue puxar votos do indeciso para o candidato. Isso aconteceu com José Serra contra Haddad, em São Paulo. Mas essa é uma eleição com circunstâncias diferentes”, comparou Rossi lembrando a eleição de 2012 na capital paulista, onde Serra acabou o primeiro turno como líder, mas perdeu para Haddad um mês depois.

Ontem (23) o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou o tempo que cada candidato terá neste pleito. Bolsonaro contará com oito segundos nos dois blocos diários e apenas 11 inserções no primeiro turno.

Não bastasse a ínfima aparição televisiva, o líder das pesquisas no cenário sem Lula decidiu que vai comparecer aos debates de acordo com a agenda de viagens. Como desculpa, ele disse que os “ambientes conhecidamente desfavoráveis” são impeditivos no cumprimento de comparecer aos debates e apresentar seu plano.

Segundo a pesquisa CNT/MDA, de segunda-feira (20), os debates e os programas eleitorais constituem juntos 54% do poder de influência na escolha do voto. Para o professor de sociologia da Universidade Mackenzie, Rodrigo Prando, Bolsonaro teria sido mais bem-sucedido se tivesse seguido a promessa inicial de não comparecer aos debates.

“Se ele tivesse de antemão rejeitado a participação dos debates, ele teria mostrado que não participa desse tipo de embate político, ou ‘dessa palhaçada’, como seu grupo costuma dizer. Agora, ele passou por um primeiro debate morno e se destemperou no segundo, ao responder a pergunta de um jornalista e ao enfrentar Marina”, comentou.

Em sua visão, se Haddad deixar de ser desconhecido no Nordeste e colar como “nome do Lula”, Bolsonaro terá mais um revés na conta. “Ele pode ser bom de primeiro turno, mas ruim de segundo. Por isso virou o alvo preferido dos adversários”, indicou Prando.