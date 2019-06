BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quinta-feira que o ideal seria incluir Estados e municípios no texto da reforma previdenciária a ser votado na comissão especial, mas alertou que o limite é terça-feira.

"Limite do relator é terça-feira após reunião com governadores", disse Maia a jornalistas, após reunião com o relator da proposta, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), e lideranças em sua residência oficial.

Segundo o presidente da Casa, se não for possível incluir Estados e municípios no texto da Previdência na comissão especial, será feita uma tentativa quando o projeto chegar ao plenário da Câmara.

A reunião na residência oficial ocorreu após deputados decidiram adiar a leitura da complementação de voto do relator, prevista para esta quinta-feira, enquanto buscam uma solução sobre a extensão das novas regras de aposentadoria a Estados e municípios.

Maia afirmou ainda após o encontro nesta manhã que é preciso que a equipe econômica volte a ajudar como ajudou até a apresentação do relatório de Moreira.

"Menos intriga, mais política e mais unidade para a gente aprovar a Previdência", afirmou.

(Por Maria Carolina Marcello)