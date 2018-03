O jornalista Juca Kfouri, um dos entrevistadores do livro que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança nesta sexta-feira, afirmou que a publicação não foi feita para "levantar a bola" do petista, mas foi realizada com critérios jornalísticos, apesar de ele ter declarado apoio às declarações do petista.

"Aqueles que entrevistaram ficaram convencidos de que a verdade do presidente Lula é a verdade", disse. O ex-presidente participa nesta sexta do lançamento do livro "A Verdade Vencerá - o povo sabe por que me condenam", assinado por ele, no qual fala estar "pronto para ser preso" e se defende das acusações pelas quais foi condenado na Lava Jato, além de analisar o quadro político nacional.

O ato de lançamento começou com um minuto de silêncio em homenagem à vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (PSOL), morta na noite de quarta-feira, 14. Além disso, foram direcionadas críticas ao prefeito da capital paulista, João Doria (PSDB), em virtude do protesto contra a reforma previdenciária municipal que terminou em confronto entre professores e guardas civis metropolitanos nesta semana.

A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, afirmou que o partido insiste na candidatura de Lula ao Planalto, mesmo com ele condenado, porque "Lula é inocente".