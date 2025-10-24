Lula diz que traficantes são vítimas dos usuários

Em uma coletiva de imprensa em Jacarta, capital da Indonésia, nesta sexta-feira, 24 de outubro, o presidente presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gerou polêmica com sua declaração. Lula declarou que os traficantes de drogas são “vítimas dos usuários”.

“Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também. Você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende”, disse o presidente.

O contexto da declaração foi durante um crítica a política do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está usando força militar contra os cartéis do narcotráfico na América Latina.

“Você não pode simplesmente dizer que vai invadir, que vai combater o narcotráfico na terra dos outros sem levar em conta a Constituição dos outros países, a autodeterminação dos povos, a soberania territorial de cada país”, completou.

Leia também tudo sobre a bet da Caixa Econômica Federal