A representantes da chapa encabeçada pelo ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida presidencial, Manuela D'Ávila (PCdoB), afirmou que o resultado da pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 20, pelo instituto MDA, em parceria com a Confederação Nacional do Transporte (CNT), é claro e mostra que Lula é a escolha do povo. "Para nós, a pesquisa é evidente. Lula é primeiro colocado. É o que o povo quer", disse, durante evento da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base (Abdib), nesta segunda-feira, em São Paulo.

Manuela destacou também o fato de o petista ter avançado nas intenções de voto de uma pesquisa para a outra.

Segundo apurou o instituto MDA, em parceria com a Confederação Nacional do Transporte (CNT), o ex-presidente Lula alcançou 37,3% das intenções de voto.

Mesmo condenado no âmbito da Operação Lava Jato e preso, o petista continua crescendo na preferência eleitoral e saltou de 32,4%, em maio, para 37,3% neste momento. Atrás do petista aparecem Jair Bolsonaro (PSL), com 18,8%, e Marina Silva (Rede), com 5,6%.

"Nosso candidato é o Lula. O mundo, inclusive a partir da decisão a ONU (Organização das Nações Unidas), acha que juridicamente ele deve ter o direito de concorrer. A ONU tem uma opinião sobre a candidatura de Lula. Ela vale? Ou será que ela não vale mais?", criticou, em referência à decisão da organização, divulgada na semana passada, sobre a inserção de Lula na campanha, enquanto o julgamento final, previsto para 2019, não é concluído.