A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva protocolou, na segunda-feira, 12, um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, pedindo que os ministros reconheçam suspeição dos procuradores da Lava Jato e a nulidade dos processos contra o petista.

No texto, os advogados do ex-presidente pedem também a concessão de liminar para determinar o "imediato restabelecimento da liberdade plena" do petista.

Os advogados de Lula dizem que é "imperioso" que o STF "estabeleça limites claros ao exercício acusatório".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.