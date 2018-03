Em ato de lançamento do livro no qual diz estar "pronto para ser preso", o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, 16, estar com a "tranquilidade dos inocentes" diante da possibilidade de ir para a cadeia após condenação por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele declarou que, se realmente for preso, será um preso político.

"Tenho certeza que, se eles ousarem mandar me prender, eles estarão cometendo a maior barbárie jurídica desse País porque estarão me transformando no primeiro preso político do século 21 aqui neste País", disse Lula, na sede do Sindicato dos Químicos em São Paulo, onde ocorre o lançamento.

Um panfleto distribuído no evento alertava para a possibilidade e Lula ser preso a qualquer momento, em virtude do julgamento dos embargos da defesa de Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre. "Todos nós arcaremos pelas nossas decisões, é por isso que estou muito tranquilo, com uma tranquilidade dos inocentes, é por isso que resolvi enfrentá-los", disse o ex-presidente.

O petista voltou a falar que quer ser novamente presidente da República e relacionou sua intenção eleitoral com a "perseguição" enfrentada na Justiça.