A notícia de que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes propôs que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixe a prisão até o julgamento do habeas corpus sobre a suposta suspeição do hoje ministro Sergio Moro levou a #LulaLivreUrgente a liderar a lista de assuntos mais comentados do Twitter brasileiro.

A expressão até então não constava do ranking das 10 mais publicadas na rede social. O movimento aconteceu em cerca de 15 minutos. A sugestão de Gilmar deve ser analisada ainda hoje pelos ministros do STF.