(Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que o parecer do relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira (PSDB-SP), deve ser apresentado na quinta-feira na comissão especial que trata do tema e reafirmou a previsão de votação da proposta no plenário da Casa na primeira semana de julho.

"Apresenta amanhã, acredito, e vamos debater o texto na comissão", disse Maia após reunião de líderes. "Nós temos tempo, o plenário só vai votar essa matéria na primeira semana de julho, então, até a última semana de junho a comissão pode votar."

Para Maia, "agora que vão aparecer as maiores polêmicas, depois do relatório apresentado".

O relatório deve excluir as mudanças propostas pelo governo no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e na aposentadoria rural, além de outras modificações.

Moreira usa esta quarta-feira para resolver os últimos impasses e fazer ajustes no texto.