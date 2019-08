O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que vai trabalhar para mudar o salário médio de R$ 30 mil na Câmara dos Deputados para diminuir o custo da administração pública, que, segundo ele, ficou "cara". "A administração pública custa 67% a mais que o setor privado. Nos Estados, a média é 30% maior. Não podemos ter salário médio de R$ 30 mil na Câmara dos Deputados", disse ele, em evento promovido pelo Santander Brasil, na manhã desta segunda-feira, 12, em São Paulo.

Segundo Maia, o Governo já garantiu que encaminha ao Congresso uma reforma da administração pública.

Ele espera que a mudança estimule o Supremo Tribunal Federal (STF) a fazer a mesma coisa.

Maia informou ainda que o debate terá início no segundo semestre e que essa é uma agenda decisiva do ponto de vista do gasto público.

"Os servidores têm direito adquirido. Não vamos olhar para trás, mas para frente, para reorganizar a máquina para que quando tenhamos de contratar novos servidores já tenhamos uma outra estrutura", disse o presidente da Câmara.

Maia afirmou que é muito importante voltar a se construir carreiras na administração pública. Segundo ele, o servidor público tem estabilidade, mas quer ganhar como o setor privado. Nesses casos, aconselhou pedir demissão e migrar de lado.