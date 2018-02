BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), elogiou nesta sexta-feira o apresentador de TV Luciano Huck, que na véspera reafirmou que não será candidato na disputa presidencial, e o deputado presidenciável Jair Bolsonaro, mas ressaltou que o discurso extremado tende a perder força durante o processo eleitoral.

Em café da manhã com jornalistas, Maia disse que ainda é cedo para saber se seu partido, o DEM, poderá ocupar um espaço maior na disputa eleitoral. Ele frisou, no entanto, que vê o fim do ciclo PT-PSDB, partidos que dominam as eleições presidenciais desde 1994, e a volta de setores médios ao processo eleitoral.

Maia disse também que a eleição de outubro não é um ponto na intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, decidida no final da noite de quinta-feira pelo governo federal.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello e Ricardo Brito)