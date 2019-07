BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse esperar que o processo de votação da reforma da Previdência na comissão especial da Casa seja iniciado ainda nesta quarta-feira.

Em entrevista a jornalistas após reunião com lideranças, Maia disse esperar que pelo menos as questões regimentais sejam superadas nesta quarta, ainda que a análise do mérito da proposta possa vir a ser feita apenas na quinta-feira.

A comissão deverá votar requerimento de inversão dos trabalhos e um para retirar a votação da pauta do colegiado. Além disso, antes da votação, o relator da reforma irá apresentar um novo adendo ao seu voto. E existem requerimentos de adiamento de votação a serem apreciados.

Maia destacou que não houve acordo para introduzir alterações nas regras para policiais.

O presidente da comissão, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), disse que o objetivo nesta noite é limpar a pauta da comissão e iniciar a votação do mérito da reforma na manhã de quinta-feira.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)