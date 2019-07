O líder do PSL no Senado, Major Olímpio (SP), ironizou as críticas da provável nomeação do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para o posto de embaixador em Washington e reagiu ao que descreveu como uma "tempestade em copo d'água" em torno do assunto. Ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o senador disse estar confiante de que o governo não terá dificuldades em aprovar a nomeação no Senado, uma vez que o cargo é "de natureza 100% política".

"Tiraram o Sérgio Amaral de lá faz três meses e até agora não fez falta nenhuma. Ou seja, não vejo motivo para toda essa tempestade em copo d'água que estão fazendo em torno desse assunto. Até porque este é um cargo de natureza 100% política", afirmou.

De acordo com o senador, a embaixada conta com dezenas de quadros técnicos, que serão capazes de dar ao hoje deputado o suporte necessário na função. "Esse pessoal está trabalhando esse tempo todo e não tivemos nenhum problema. Neste momento, a gente nem embaixador tem", afirmou. "O mais importante é o embaixador ter domínio da visão de governo do governo Bolsonaro."

Major Olímpio disse já ter iniciado algumas conversas informais com senadores que, assim como ele, integram a Comissão de Relações Exteriores do Senado. Segundo ele, a ideia é aprofundar esse trabalho de convencimento nas próximas semanas.