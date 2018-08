SÃO PAULO - A deputada estadual Manuela D'Ávila, do PCdoB, disse nesta terça-feira que ela e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, do PT, estão preparados para vencer a eleição presidencial em qualquer cenário.

Manuela disse a jornalistas que ocupará a candidatura de vice-presidente seja a chapa encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou não.

O PT vai registrar o nome de Lula para a disputa presidencial no dia 15 de agosto, mas o petista deve ser barrado devido à Lei da Ficha Limpa, já que foi condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro no processo do tríplex do Guarujá.

Considerado como plano B à candidatura Lula, Haddad disse, ao lado de Manuela, que não existe nenhum acordo para ele ser algo mais que vice neste momento.

Na madrugada de segunda-feira, PT e PCdoB anunciaram uma aliança na qual a vaga de vice neste momento seria ocupada por Haddad, para representar Lula.

A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, no entanto, garantiu que Manuela ocupará a posição de Haddad "tão logo se estabilize juridicamente a situação de Lula".

(Reportagem de Eduardo Simões)