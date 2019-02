Estreante na Câmara dos Deputados, Marcel van Hattem, eleito pelo Partido Novo no Rio Grande do Sul, disse já ter percebido a falta de articulação entre os Poderes Executivo e Legislativo. Afirmou também ter sentido a falta de uma liderança forte no Plenário da Câmara, o que mantém na casa uma situação muito nebulosa.

Hattem participa nesta terça-feira, 26, da abertura do 20º CEO Conference Brasil 2019, organizado em São Paulo pelo Banco BTG Pactual. Para o jovem deputado, esta situação deve melhorar depois do carnaval. "Concordo que a situação no Congresso está muito nebulosa, mas deve melhorar depois do carnaval", disse.

A partir deste momento, de acordo com Hattem, o treino acaba e quando a bola começar a rolar no jogo oficial, o presidente Jair Bolsonaro precisará chamar os líderes dos partidos políticos para conversar. "Achei muito importante o presidente chamar os líderes para uma conversa hoje à tarde", disse.

Sobre a oposição, o deputado disse que há duas formas de o Partido dos Trabalhadores (PT) prosperar ou fracassar nos próximos dois ou três anos. A primeira é ficar quieto e deixar a confusão avançar, o que vai contra a natureza do partido. A segunda forma é fazer barulho.