A candidata da Rede à Presidência, Marina Silva, renovou na tarde desta segunda-feira, 20, as críticas a declarações do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

O tucano disse, em entrevista publicada na edição de hoje do jornal O Globo, que falta à ex-senadora um pouco de "malignidade".

"O excesso de malignidade foi que levou o Brasil a esta situação de calamidade. É preciso que a gente bote uma forcinha na virtude", rebateu Marina, em entrevista após participação em fórum com presidenciáveis da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base (Abdib), em São Paulo.

Mais cedo, via Twitter, Marina já havia respondido a FHC. "Com todo o respeito e admiração que tenho por FHC, o que trouxe o País à crise atual não foram boas intenções, mas sim o excesso de malignidade - aliás, muito presente na coligação do candidato tucano", escreveu a candidata.

Após a participação na Abdib, Marina reforçou que, se for eleita, vai governar com "pessoas de bem de todos os partidos e da sociedade". Ela se esquivou ainda de falar em apoios na segunda etapa da eleição. "O segundo turno a gente discute no segundo turno."

A candidata da Rede criticou ainda o modo como o Brasil lida com a violência na fronteira com a Venezuela. "É preciso uma coalizão humanitária de países da região para resolver a situação. O Brasil negligenciou-se politicamente da Venezuela", disse.