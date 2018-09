A candidata da Rede à Presidência, Marina Silva (Rede), evitou comemorar a pesquisa eleitoral do Ibope, que a coloca empatada numericamente em segundo lugar com Ciro Gomes (PDT), e se limitou a dizer que ainda "há muito trabalho pela frente até o segundo turno".

"Pesquisa é um retrato do momento. Ao longo dos últimos dias, temos intensificado nossa campanha de rua, e o que sentimos é um carinho e uma acolhida enormes da população por onde quer que andemos", afirmou a candidata, em nota.

No cenário testado pelo Ibope, que considera Fernando Haddad como candidato do PT, Marina pontua 12%, mesmo índice de Ciro Gomes. Jair Bolsonaro (PSL) lidera com 22%.

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em agosto, Marina ficou estacionada em 12% e Ciro subiu três pontos porcentuais. Bolsonaro oscilou para cima dois pontos porcentuais, na margem de erro do levantamento.