A candidata da Rede ao Planalto, Marina Silva, exaltou aliados da sua candidatura que tiveram influente participação em iniciativas populares no País, como o André Lara Resende, no Plano Real, Ricardo Paes de Barros, principal responsável pela formulação dos programas sociais dos governos petistas, além de Eduardo Jorge, seu vice na chapa e que articulou recursos mínimos ao Sistema Único de Saúde (SUS). "Eu tenho a felicidade de ter pessoas muito eficientes para governar comigo", disse, e emendou: "Nós vamos dar um basta na ineficiência do Brasil".

A fala veio em resposta a pergunta sobre como melhorar o sistema dos Correios no Brasil e questionava, entre outras coisas, a possibilidade de se privatizar a estatal ou abrir mais o mercado a outras empresas. Segundo Marina, a "roubalheira e politicagem" foram responsáveis pela falta de eficiência dos Correios. "O que é publico não é necessariamente ineficiente. No meu governo vamos escolher as pessoas com ética e capacidade técnica para blindar as instituições públicas", afirmou.