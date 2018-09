Depois de conseguir angariar um grupo de cineastas voluntários, a candidata da Rede à Presidência, Marina Silva, continua sua aproximação com a classe artística. Ela participará de um encontro organizado pelos atores Marcos Palmeira, Marco Nanini e Maitê Proença, na noite desta terça-feira, 4, no Rio de Janeiro.

O evento tem na lista de convidados cerca de oitenta pessoas. Palmeira, Maitê e Nanini são apoiadores declarados da candidata e já gravaram vídeo para as redes sociais. O objetivo do encontro será discutir as propostas para cultura da candidata.

Segundo Marcos Palmeira, foram convidadas não apenas pessoas que a apoiam, mas também quem quer conhecê-la. Na lista de confirmados, estão Zeca Veloso, filho de Caetano (que apoia o candidato Ciro Gomes, do PDT), Otavio Muller, Bruno Gagliasso, Marcelo Serrado, entre outros.

"É uma campanha simples, de formiguinha mesmo. A Marina entende a cultura como uma forma de transformação social. Costumo dizer que ela é a candidata mais falada e menos ouvida", disse Marcos Palmeira. Cabo eleitoral da ex-ministra desde 2010, ele nas eleições anteriores já realizou encontros desse tipo. O desta noite ocorre num galpão no centro do Rio, que pertence a Nanini.

Sobre o apoio à candidata, Palmeira disse que se dispõe a ajudar como pode. Questionado se conversariam sobre doações no local, ele confirmou. "É doemarina o tempo inteiro. Ela precisa".

Com poucos recursos e segundos de tempo de TV, a campanha recorreu a um grupo de cineastas para fazer "filmes" para as redes sociais sobre as propostas da candidata, conforme mostrou o jornal O Estado de S. Paulo nesta terça-feira. O time já conta com nomes como Fernando Meirelles e Tadeu Jungle.

Em junho, Marina e membros de sua campanha foram convidados a jantar na casa de outro global, o apresentador Luciano Huck, com membros do Agora!, grupo político do qual ele faz parte. Em entrevistas, ele já comentou que gosta da presidenciável e do tucano Geraldo Alckmin, mas não declarou apoio a nenhum deles.