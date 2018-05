O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse nesta segunda-feira que a "greve reivindicatória" dos caminhoneiros foi resolvida no domingo graças às medidas anunciadas pelo presidente Michel Temer para atender demandas da categoria.

Em entrevista à rádio CBN, o ministro afirmou que as lideranças do setor sinalizaram em unanimidade o fim do movimento, que entra no seu oitavo dia nesta segunda-feira.