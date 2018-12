BRASÍLIA (Reuters) - O líder do MDB na Câmara dos Deputados, Baleia Rossi (SP), afirmou nesta terça-feira, após reunião de integrantes da bancada atual e eleita com o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), que o partido já se declarou independente em relação ao próximo governo, mas destacou que a legenda vai votar "com responsabilidade" e "a favor do país".

Em entrevista coletiva após o encontro, Baleia Rossi destacou que foi a primeira reunião da bancada com o presidente eleito e que o partido vai se reunir e debater as propostas do governo. Ele relatou que Bolsonaro falou de forma genérica sobre os projetos, mas o próprio líder destacou que a pauta econômica é urgente para o país.

Baleia Rossi disse que a indicação do deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) para ministro da Cidadania não foi uma escolha da bancada do partido -- ele foi indicação da frente de promoção social. "O presidente cumpre o que prometeu durante a campanha, mas coroou um trabalho de um quadro do MDB que fez um grande trabalho no Ministério do Desenvolvimento Social", avaliou.

"O MDB foi capaz ao longo da história de ajudar o país a crescer e não vai ser diferente, ajudar o país no ano que vem", disse. "Estamos vivendo uma nova política, o MDB não reivindicou cargos, não tem pretensão de indicar ninguém no governo, mas tem a responsabilidade de debater uma agenda programática, que possa significar geração de empregos, melhora na qualidade de vida da população", completou.

Baleia Rossi disse que Bolsonaro não fez nenhum pedido para votar algum projeto específico que esteja em tramitação na Câmara neste ano. Afirmou ainda que o presidente eleito agiu corretamente ao dialogar com a sociedade e com frentes parlamentares, o que ele tinha dito na campanha.

(Por Ricardo Brito)