Com o apoio do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Ronaldo Fonseca, o pré-candidato do MDB, Henrique Meirelles, falou sobre economia e saúde para uma plateia de representantes da Assembleia de Deus na tarde desta terça-feira, 31, em Brasília.

"Houve uma avaliação feita pelo ministro Fonseca sobre a situação geral do País, principalmente econômica e da época em que eu assumi, sobre como estavam questões como o desemprego", disse Meirelles sobre apresentação feita durante o encontro, fechado à imprensa.

O ex-ministro disse ainda que ele falou aos presentes sobre seus planos para economia e saúde do País, como a implantação de um cartão único de atendimento e o agendamento de consultas pelo celular. Na sequência, Meirelles seguiu para uma reunião com o MDB.