O ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles já conseguiu obter número suficiente de votos dos delegados do MDB para ser oficializado como o candidato do partido para disputar a Presidência da República. A informação foi dada no final desta quinta-feira, 2, durante convenção nacional do MDB pelo presidente da sigla, senador Romero Jucá (RR). O resultado oficial ainda será divulgado.

Meirelles chegou por volta das 11h30 ao evento. Sob os gritos de "chama o Meirelles", seu bordão para a campanha, ele foi acolhido por um pequeno grupo de militantes que o acompanharam até o palco, montado no formato de uma arena.