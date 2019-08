SÃO PAULO (Reuters) - O ministro do Meio Ambiente do Brasil, Ricardo Salles, disse nesta segunda-feira que é bem-vinda a ajuda financeira para o combate a incêndios na Floresta Amazônica proveniente dos países do G7.

Ao falar em evento em São Paulo, Salles disse que "uma série de políticas públicas irracionais e demagógicas" de governos anteriores deve ser responsabilizada pelos incêndios florestais.

As chamas que se alastram pela Amazônia ganharam repercussão internacional e foram debatidas pelos líderes globais durante uma reunião do G7 sobre mudanças climáticas e biodiversidade. Mais cedo nesta segunda-feira, o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que os membros do grupo decidiram doar ao menos 20 milhões de euros para auxiliar o combate às queimadas.

Salles avaliou a ajuda anunciada como "excelente medida, muito bem-vinda”. Ele ressalvou, no entanto, que "não há nada pior para o meio ambiente que a falta de desenvolvimento".

"A grande promessa está no que eu chamo de... bioeconomia, a exploração adequada da riqueza que ali está", disse.

Também nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro questionou os interesses que estariam por trás de uma ajuda internacional à Amazônia.

"Macron promete ajuda de países ricos à Amazônia. Será que alguém ajuda alguém --a não ser uma pessoa pobre, né?-- sem retorno? Quem é que está de olho na Amazônia? O que eles querem lá?”, questionou Bolsonaro a jornalistas ao deixar o Palácio da Alvorada, recusando-se a responder perguntas dos repórteres.

(Reportagem de Marcelo Rochabrun)