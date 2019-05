O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afirmou nesta segunda-feira que não estabeleceu “nenhuma condição” para ocupar o cargo no primeiro escalão do governo Jair Bolsonaro e que a única condição – que ele preferiu chamar de “convergência”– que impôs para ser titular da pasta é que o foco do trabalho fosse atuar no combate à corrupção, ao crime organizado e crimes violentos.

“Eu não estabeleci nenhuma condição. Não vou receber um convite para ser ministro e estabelecer condições sobre circunstâncias do futuro que não se pode controlar”, disse Moro, em palestra no Congresso Nacional de Macrocriminalidade e Combate à Corrupção, em Curitiba (PR). O evento foi organizado pela Escola da Magistratura Federal do Paraná (Esmafe-PR) e a Associação Paranaense dos Juízes Federais (Apajufe) e acontece na Universidade Positivo.

A fala do ministro da Justiça contraria entrevista concedida por Bolsonaro a uma rádio no domingo. Nela, o presidente prometeu que vai indicar Moro para a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), que deve ser aberta em novembro de 2020, com a aposentadoria do ministro Celso de Mello. O presidente afirmou que “tem um compromisso com Moro” sobre este assunto.

Na palestra, Moro disse ter recebido carta branca do presidente para montar a sua equipe no ministério e falou sobre o foco do trabalho à frente da pasta. “A única condição que eu coloquei ao presidente – e não vou dizer que é condição, é convergência – foi focar nesses 3 tipos de crime, que são aqueles que mais atormentam a vida dos brasileiros em relação às quais as nossas instituições vinham ou vêm apresentando uma performance não das melhores”, disse, em referência ao combate à corrupção, ao crime organizado e aos crimes violentos.

Em entrevista à rádio Jovem Pan também nesta segunda, o ministro da Justiça afirmou que se sentiu honrado com a declaração do presidente de que vai indicá-lo para a próxima vaga no Supremo, mas lembrou que a corte está completa no momento e que irá avaliar a opção se receber um convite de fato. “Fico honrado com o que presidente falou, mas não tem a vaga no momento. Quando surgir, ele vai avaliar se vai manter convite, eu vou avaliar se vou aceitar, se for feito o convite”, disse, ao ressaltar que continua focado no trabalho no Ministério.

Considerado por muitos como um “gol de placa” do governo Bolsonaro na montagem do primeiro escalão, Moro tem acumulado uma série de dificuldades nos quatro meses à frente da pasta, que colocam em xeque o eventual sucesso dos planos para o ex-juiz da operação Lava Jato, que é apontado como potencial sucessor do presidente em 2022.

Na última semana, teve de encarar uma derrota gigantesca com a decisão da comissão mista do Congresso, que avalia a transferência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, defendeu que o órgão fique sob sua responsabilidade, mas os parlamentares não acharam a mesma coisa e disseram que deve voltar ao Ministério da Economia. Além disso, o governo ainda terá de enfrentar maior lentidão na tramitação da Medida Provisória (MP) 870, que reorganiza os ministérios do governo Bolsonaro, determinando toda a reeestruturação que foi feita. Após a comissão mista, ela precisa ser aprovada também nos plenários da Câmara e do Senado, até 3 de junho. Caso, contrário, perde a validade e caduca.

Na sessão da última quinta-feira, a comissão mista aprovou o relatório do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), que entre outras alterações à medida provisória, prevê a recriação dos Ministérios das Cidades e da Integração Nacional, como agora deseja o governo. Ao longo da tramitação, no entanto, o relatório pode sofrer outras mudanças, como a que ocorreu com relação ao Coaf.