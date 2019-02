O presidente Jair Bolsonaro escalou o vice-presidente Hamilton Mourão para ir a reunião de emergência do Grupo de Lima, na próxima segunda-feira, em Bogotá, para discutir a situação na Venezuela, em meio à decisão de Nicolás Maduro de fechar a fronteira com o Brasil e avaliar fazer o mesmo com a Colômbia.

De acordo com a assessoria da Vice-Presidência, Mourão viaja no domingo à noite e volta ao Brasil na segunda, logo após o encontro.

O governo brasileiro decidiu elevar o nível de participação no encontro – normalmente tocado pelo ministro das Relações Exteriores – depois que o governo americano decidiu enviar à reunião também seu vice-presidente, Mike Pence, e pelo agravamento da crise.

No final da tarde de ontem, o porta-voz da Presidência da República, General Otávio Rêgo Barros afirmou que as fronteiras do Brasil com a Venezuela seguem devidamente cuidadas pelas forças armadas.

Segundo ele, os alimentos e remédios que estão disponíveis para ser enviado à população venezuelana continuam guardados e, ainda que a fronteira fique fechada por algum período, o Brasil seguirá com o plano de enviar ajuda. A entrada do socorro humanitário seria guiada pelo autodeclarado presidente interino da Venezuela Juan Guaidó amanhã (23) com caminhões.

O posicionamento de Bolsonaro se dá após Maduro dizer que o governo fechará a fronteira do país com o Brasil. A alegação do presidente venezuelano se dá porque o governo brasileiro enviará ajuda humanitária ao país. Em sua fala, Maduro ameaça fechar a fronteira com a Colômbia, pelo mesmo motivo.

Em declarações na televisão, Maduro disse que o armazenamento de ajuda para a Venezuela na cidade colombiana de Cúcuta, que faz fronteira com o país, foi uma "provocação". Juan Guaidó, líder opositor da Venezuela, partiu de Caracas ontem na companhia de cerca de 80 parlamentares para fazer uma viagem de 800 quilômetros até a fronteira com a Colômbia, onde o grupo espera receber alimentos e remédios.

Na terça-feira o governo brasileiro prometeu entregar a ajuda, que entraria em caminhões. Um parlamentar opositor de Bolívar disse que ele e cerca de 20 políticos também irão à fronteira com o Brasil.