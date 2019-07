O vice-presidente Hamilton Mourão destacou nesta quarta-feira, 17, como pontos positivos dos primeiros 200 dias de governo Bolsonaro a tramitação da reforma da Previdência na Câmara e o início das discussões em torno da reforma tributária.

"Os objetivos principais já estão sendo atingidos", disse. Para o segundo semestre, ele afirmou que o governo vai se debruçar sobre a conclusão da aprovação das reformas da Previdência e tributária e em medidas de liberação econômica. Mourão também disse que o governo deve anunciar detalhes sobre privatizações em breve, mas não deu detalhes sobre quais seriam.

O vice-presidente disse ainda que a reforma política é assunto que está na "ordem do dia" e que a reforma do Estado conta com o empenho do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). "A gente sabe que, dificilmente, a gente consegue organizar um governo e ter o país de forma mais estável com grande número de partidos políticos que temos. A gente pode chegar aí a um número que represente a sociedade", disse.