O chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Fabio Wajngarten, afirmou que não há ingerência dos filhos do presidente Jair Bolsonaro (PSL) na comunicação do governo.

Ele também negou que uma eventual disputa pelo controle de verbas publicitárias seja o pano de fundo de atritos entre o ministro da Secretaria de Governo, Santos Cruz, superior imediato da Secom, e o escritor Olavo de Carvalho, admirado pela família presidencial. “Eu não noto essa ingerência dos filhos. O presidente deu à Secom liberdade total para a gente trabalhar tecnicamente (...). A disputa pela comunicação em nenhum momento teve relação com verbas”, disse.

Apesar da predileção do presidente pelas mídias sociais, o secretário se definiu como defensor da “comunicação direta com o cidadão”, que deve encontrar informação “verdadeira e primária” nos meios oficiais. “O governo buscará através da comunicação responsável minimizar os efeitos das fake news, mesmo sabendo que o avanço tecnológico dificulta e muito isso.”

Empresário do setor de monitoramento de audiência na TV, Wajngarten se declarou a favor da distribuição das campanhas de publicidade do governo em vários veículos e meios de comunicação. Segundo ele, é um erro apostar apenas no digital: “Fugindo dos grandes centros não temos infraestrutura necessária nem barata para que a população tenha consumo de conteúdo digital, através da internet. Pensar que a comunicação se resolverá através do digital é um equívoco”, observou.

Segundo ele, a secretaria vai distribuir a verba publicitária da Presidência (R$ 108 milhões atualmente) segundo critérios técnicos de audiência e não ideológicos e se comprometeu em dar mais transparência ao relacionamento com agências de publicidade que prestam serviço ao governo. “O governo tem que falar com todo mundo, investir em todo mundo, alicerçado nos mais rígidos critérios técnicos.” /Agências