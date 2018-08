O candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, voltou a dizer nesta sexta-feira, 24, que, na política, existe "um abismo muito grande entre falar e fazer". A declaração foi feita em meio a perguntas de repórteres sobre estratégias de enfrentamento do líder nas pesquisas de intenção de voto sem a presença do ex-presidente Lula, Jair Bolsonaro (PSL).

Ao lado da mulher, Lu Alckmin, o candidato tucano visitou a entidade Lar Antônio Tereza, em Belo Horizonte, e disse ainda ter certeza de que vai para o segundo turno. "Não sei quem vai conosco para o segundo turno, mas estaremos firmes lá", afirmou.

Quarto colocado nas pesquisas, Alckmin disse que a campanha ainda está começando. "Aliás, me dizia Anastasia (candidato do PSDB ao governo de Minas, que também participou da visita) que Hélio Garcia (ex-governador de Minas, já falecido) afirmava que a campanha começa depois da parada militar, ou seja, 7 de setembro."

Ao ser questionado sobre o líder nas pesquisas, o tucano disse que vai conquistar o eleitor com propostas. "Mostrando o que nós já fizemos. Há um grande abismo na política entre o falar, e o fazer. E nós já fizemos. Se pegar a economia de São Paulo, foi a que mais atraiu investimentos", disse o tucano, que já governou o Estado.

Alckmin citou ainda investimentos em saúde e segurança no período em que esteve no Palácio dos Bandeirantes.

Depois de Belo Horizonte, Alckmin e Anastasia têm encontro com lideranças em Jequitinhonha, no Vale do Jequitinhonha.