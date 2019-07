O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, relacionou a final da Copa América entre Brasil e Peru neste domingo, 7, com a Operação Lava Jato. "Brasil e Peru fazem, na Copa América, o clássico da Lava Jato/Caso Odebrecht", afirmou em sua conta oficial do Twitter.

Segundo o ministro, os dois países foram os que mais agiram contra a corrupção, em processos criminais, na América Latina. "Houve intensa cooperação do Brasil com o Peru. Os dois países ganharam. Pena que no futebol só um pode ganhar."

Moro participa da comitiva de nove ministros que estará com o presidente Jair Bolsonaro no Maracanã, onde ocorre a partida a partir de 17h. Além dos ministros, dois filhos de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, (PSL-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), e alguns deputados estarão no jogo com o presidente.