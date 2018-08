O ex-ministro da Defesa e Relações Exteriores Celso Amorim se encontrou com o papa Francisco nesta quinta-feira, 2, em viagem ao Vaticano. Acompanhado do ex-ministros Alverto Fernández, da Argentina e Carlos Ominami, do Chile, Amorim entregou ao pontífice o livro "A verdade vencerá", que reúne entrevistas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a jornalistas.

O partido divulgou imagens do encontro de Amorim com o papa e informou que eles conversaram por cerca de uma hora. Entre os assuntos, a situação política do Brasil e da América do Sul, e de Lula, condenado no âmbito da Operação Lava Jato e preso em Curitiba desde o dia 7 de abril.

"No final (do encontro), ele nos abençoou, escreveu uma mensagem espiritual para o presidente Lula no livro que eu havia trazido para ele. Então, deixei um outro e estou levando esse de volta", disse Amorim, em vídeo divulgado pela assessoria do partido.

Nas redes sociais, a equipe de Lula divulgou uma imagem em que reproduz a mensagem escrita pelo pontífice no livro. "A Luiz Inácio Lula da Silva, com a minha bênção, pedindo-lhe para orar para mim. Francisco."