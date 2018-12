Jair Bolsonaro foi recebido no voo do Rio para São Paulo aos gritos de "mito". Como de costume, apoiadores filmaram e aplaudiram a chegada do presidente, que acenou em retribuição antes de se sentar numa das primeiras fileiras da aeronave.

Um grito de "Lula Livre" também ecoou e foi logo abafado pela comemoração de bolsonaristas. Tão logo o avião decolou, alguns passageiros começaram a se revezar no corredor na tentativa de se aproximar de Bolsonaro, tirar uma selfie ou cumprimentar o futuro presidente, dando trabalho para os seguranças, que precisaram vetar alguns admiradores.