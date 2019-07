A primeira-dama Michelle Bolsonaro e os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Cidadania, Osmar Terra, assistiram juntos a uma sessão especial de cinema em homenagem aos 50 anos do primeiro pouso do homem à Lua, celebrado neste sábado, 20. Eles foram convidados pelo cinema de um shopping em Brasília, que exibiu para a ocasião 'O primeiro homem', longa de 2018 estrelado por Ryan Gosling e Claire Foy que conta a história do astronauta Neil Armstrong, primeiro homem a caminhar na Lua.

De acordo com a assessoria da presidência, a exibição do filme contou com equipamentos para pessoas com deficiência auditiva. No governo Bolsonaro, Michelle tem a inclusão de pessoas com deficiência como uma das principais bandeiras. À imprensa, a primeira-dama disse ter gostado do filme, destacando a acessibilidade. "Melhor foi a acessibilidade para os surdos", disse, em rápida conversa com a imprensa ao sair do estabelecimento.

No início do mês, a primeira-dama e Osmar Terra lançaram o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, Pátria Voluntária, com presença do presidente Jair Bolsonaro. Coordenada pelo Ministério da Cidadania, a ação será conduzida por um Conselho presidido pela primeira-dama.

O programa busca incentivar a participação dos cidadãos na promoção de práticas sustentáveis, culturais e educacionais voltadas à população brasileira mais vulnerável, de acordo com o governo.

