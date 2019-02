Divididos desde a eleição que colocou Rodrigo Maia (DEM–RJ) na presidência da Câmara dos Deputados, os blocos de oposição liderados pelo PT e PDT “batem cabeças” sobre o papel da oposição ao governo. Se entre os petistas a palavra de ordem é manter firme a resistência às reformas econômicas, no núcleo pedetista o plano é oferecer “remédios alternativos” aos problemas estruturantes do País.

No bloco liderado pelo PDT também estão partidos como PCdoB, Podemos - que mostra certa simpatia ao governo de Jair Bolsonaro –, Solidariedade, Patriotas, PPS, PSDB, Pros, Avante, PV e PSC. Juntos, estes partidos somaram 105 deputados e formam um grupo maior que o encabeçado pelo PT, que se junta ao PSOL e PSB e somam 98 deputados na Câmara.

“A divisão entre os blocos é uma notícia ruim para a oposição como um todo. Há jogos de interesse nos dois lados, o que passa uma imagem de fragilidade da esquerda que não devia acontecer neste momento”, resumiu o cientista político Romeu Piletto.

A afirmação do especialista se alinha às falas dos parlamentares. Mauro Benevides Filho (PDT–CE) foi um dos braços direitos da campanha eleitoral de Ciro Gomes para construção do programa econômico, e foi liberado pelo partido para tentar mediar os interesses da população e a proposta de reformada da Previdência a ser apresentada pelo governo federal.

“Meu papel é trazer alternativas menos nocivas para a população sobre esta questão”, disse ele, que está cotado para presidir a comissão especial que irá avaliar o texto a ser encaminhado pelo Planalto.

De acordo com ele, outra medida de proposição que a esquerda alinhada ao PDT deve apresentar em breve é o fim do refinanciamento da União. A ideia é incluir também os estados no esforço para diminuição da dívida pública.

O posicionamento de Benevides faz parte do que Ciro Gomes classificou como “necessidade”: o diálogo e a busca por uma solução mais moderada do que “as maldades que os governantes querem fazer.”

Enquanto parlamentares do PDT se mostram “abertos ao diálogo” e correm o risco de serem vistos como “aliados” ao governo Bolsonaro por parte da esquerda, no PT a estratégia é seguir “fazendo uma resistência frontal na oposição às medidas econômicas e de costume ao governo Bolsonaro”, disse um parlamentar petista que preferiu não se identificar.

De acordo com ele, algumas reuniões dentro da cúpula do PT no início do ano trouxe à mesa a discussão sobre como lidar com a situação atual: “Há uma corrente mais progressista que achava interessante o PT apresentar uma alternativa às reformas, já que elas são necessárias. O problema é que partido nenhum quer ter o ônus de apresentar uma proposta tão impopular”, disse.

Do outro lado, parlamentares mais ligados à base petistas falaram do risco de se perder apoio em um momento bastante delicado para o partido. “A estratégia agora é manter forte o diálogo com a base e criarmos formas de tentar barrar as medidas de Bolsonaro”, disse ele. Sobre a posição do PDT, ele se limitou a dizer que “O diálogo com o governo não existe, essa é uma falácia que pode custar caro ao partido”.

Apesar de ocuparem o mesmo lado ideológico, as rusgas entre PT e PDT podem contaminar toda a esquerda. “A busca precisa ser pela unidade”, disse o professor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Boaventura de Sousa Santos. Para ele, a união da esquerda é a única saída para lidar com o que classificou como escalada da extrema-direita. "A dominação é articulada, a resistência é fragmentada", resumiu.

De modo similar pensa o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS). "O enfrentamento ao fascismo demandará toda a unidade da esquerda e dos setores democráticos. Estamos agora discutindo caminhos e meios para denunciar e resistir aos ataques contra os direitos da sociedade brasileira", disse.