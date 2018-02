De malas prontas para o DEM, o deputado Rodrigo Pacheco (MDB-MG) disse que não faz objeção em apoiar a candidatura presidencial de Geraldo Alckmin (PSDB) em Minas Gerais e que gostaria de ter em seu palanque o senador tucano Antonio Anastasia (MG). Pré-candidato ao governo mineiro, Pacheco disse que a candidatura à reeleição do senador Aécio Neves (MG) é um problema exclusivo do PSDB.

DEM e PSDB discutiam a possibilidade de estarem juntos já no primeiro turno da eleição estadual. Segundo fontes, Pacheco demonstrou desconforto com a possibilidade de ter Aécio em seu palanque. "Não é que não caiba (no palanque eleitoral) Aécio. A questão do Aécio tem de ser resolvida no âmbito do partido dele, o PSDB. O PSDB precisa definir qual o caminho pretende seguir para depois podermos definir a possibilidade de composição com o PSDB", disse ao Broadcast Político.

Pacheco desconversou sobre a situação de Aécio, disse que Anastasia seria um nome competitivo na disputa mineira, mas que acredita que ele não está disposto a assumir a missão. Anastasia vem resistindo à pressão dos tucanos para ser o candidato em Minas Gerais e, segundo parlamentares, quer se distanciar da imagem de Aécio. "Meu caminho está traçado. Eu desejo ser governador de Minas e espero muito o apoio do senador Anastasia", afirmou.

O deputado, que foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em 2017, disse que o apoio a Alckmin em Minas depende de decisão de seu futuro partido, mas que ele não se colocaria contra. "Sob o ponto de vista pessoal, não tenho nada contra. Eventualmente pode ser, mas seria uma questão político-partidária", respondeu.