Um dia depois de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmar que a intervenção no setor de segurança do Rio de Janeiro teria motivação política por parte do presidente Michel Temer (MDB), hoje foi a vez de um dos principais aliados do Palácio do Planalto dar declaração semelhante.

Durante visita a Belo Horizonte, ao lado do ministro da Educação, Mendonça Filho (DEM-PE), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou "esperar" que a decisão tomada por Temer em relação ao Rio "não tenha sido tomado com base na eleição".

"O que espero é que a intervenção no Rio tenha diagnóstico claro, um planejamento claro e um resultado positivo. Não se pode misturar uma coisa com a outra. É óbvio que toda ação de governo gera um resultado. Positivo ou negativo. Como espero que ele seja muito positivo, e vou trabalhar para que ele seja positivo, e sendo positivo, se der ao presidente as condições que ele espera, pelo que leio na imprensa, para ser candidato, ótimo", afirmou o deputado. Maia acrescentou que não conversou com Temer sobre o assunto, mas que a entrada do aliado na disputa "é um direito dele", como de todo brasileiro.

O deputado assinou como testemunha liberação de R$ 17,5 milhões do Ministério da Educação para a Prefeitura de Belo Horizonte, recursos que serão utilizados para compra de ônibus, material de informática e para construção de quadras em escolas da rede municipal de ensino.