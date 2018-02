Depois de ser condecorado com a Medalha do Mérito Oswaldo Cruz, em cerimônia no Palácio do Planalto, o vice-líder do governo, deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS) reagiu às declarações do ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que, no Fórum Estadão, afirmou que "governos, sobretudo quando não são fortes, apelam para os militares", ao criticar a indicação do general de Exército da reserva, Joaquim Silva e Luna, para assumir o Ministério da Defesa.

"O ex-presidente Fernando Henrique está com ciúmes do presidente Michel Temer e ciúmes de homem é pior do que ciúmes de mulher, porque, ele fez em 20 meses o que nenhum presidente fez, nem ele (FHC), de quem fui líder do governo", atacou Perondi. E ironizou: "aliás, não me recordo o que ele fez pelas favelas do Rio."

Para o deputado, o ex-presidente Fernando Henrique "deveria se resguardar mais". E deu um conselho ao ex-presidente: "Presidente Fernando Henrique, reflita e controle suas emoções". Em seguida, lembrou que "ele tem lugar na história", por conta da sua experiência, e que o presidente Michel Temer "está aproveitando a inteligência militar nesta emergência".